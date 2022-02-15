Eşini minibüsten atıp ’Kapı bozuk’ demişti: Hakim karşısına çıkacak!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 13 yıllık evli Polat çifti, geçtiğimiz yıl 4 Kasım'da minibüsle eşi Aysel Polat'ın Kılıçtaşı Köyü'nde ikamet eden annesi ve babasını ziyaret etmek için en büyüğü 5 yaşındaki 3 çocuklarıyla yola çıktı. Minibüs seyir halindeyken çift arasında Tuncer Polat'ın sarhoş olması ve Aysel Polat'ın eşini bu halde ailesinin karşısına çıkarmak istememesi nedeniyle tartışma yaşandı.

İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle Tuncer Polat eşi Aysel Polat'ı seyir halindeki minibüsün yolcu kapısını açarak dışarı attı. 3 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından minibüsten atılan kadın ağır yaralandı. Kılıçtaşı Köyü Köy Konağı inşaatı civarında yaşanan olayı gören inşaat işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgaları ve kafatasında kırıklar oluştuğu tespit edilen Aysel Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Tuncer Polat ise çıkarıldığı Kelkit Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede; eşi Aysel Polat'ın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Tuncer Polat'ın 3 çocuğunu alarak olay yerinden ayrıldığı ve eşinin kaldırıldığı hastaneye gitmediği belirtildi.

"BABAMI ARAYIP 'KADIN ÖLDÜ' DEDİM!"

Tuncer Polat'ın ifadesine de yer verilen iddianamede; şüpheli Polat'ın, eşinin minibüsten düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından fark ettiğini ileri sürdüğü hatırlatıldı.

Polat'ın ayrıca şu ifadeleri de iddianameye girdi: "Aracın kapısı arızadan dolayı açıldı. Ben eşimin araçtan düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından bakınca fark ettim. Ambulansı aradım fakat ambulans 30 dakikada gelmedi. Ben de eşimin üzerini örttüm. Babamı arayıp 'kadın öldü' dedim. Eşimin üzerinden araç lastiği geçip geçmediğini hissetmedim."

Tuncer Polat'ın 2,07 promil alkollü olduğu ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeler neticesinde minibüsün yolcu kapısının arızalı olmadığı tespit edildi. HTS kayıtlarının incelenmesiyle 112 sağlık ekiplerini aramadığı belirlendi.

Tuncer Polat, 9 Mart'ta Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Aysel Polat'ın kayınpederi E.P tarafından sürekli psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı fakat çocukları olduğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.