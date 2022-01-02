Eşini oğlunun gözleri önünde tekme tokat darbetti: Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim

"AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞIYORDUM ONLARIN YANINDA DA DÖVÜYORDU"



Olay günü yaşananları anlatan Dağatar, daha önce de defalarca şiddet gördüğünü ve belki bir sonraki sefer öldürüleceğinden korktuğunu kaydetti. Dağatar, çocuğunun da şiddete meyilli olabileceğini ifade ederek, "Oğlumu göremiyorum ortak velayette olmasına rağmen. Oğlumu görmem için beni alışveriş merkezine çağırdı. Ben de yanına gittim. Birkaç defa ben ona cevap vereyim diye kötü şeyler söyledi ama ben olabildiğince muhatap olmamaya çalıştım. Sonra babam hakkında 'karaktersiz' falan deyince ben de gerilmeye başladım. 'Çocuğun yanında böyle şeyler konuşma' falan dedim. Oğlumla oynamaya devam ettim. Ege'yi göremezsin diyerek elinden tutup götürmeye çalıştı. Ben de oğlumu kendime doğru çektim. Sonra masadan eşyalarını almak için eğilirken bana küfür etti. Ben de bardaktaki suyu yüzüne fırlattım 'ne biçim konuşuyorsun' dedim. Çocuğu arkasına aldıktan sonra vurmaya başladı. Ilk değil son da olmayacak onun için. Daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdım ama evime geldi, iş yerimi bastı. 'Bir dahakine seni öldüreceğim' diyerek tehditler etti. Artık oğlum için de şiddet çok normal bir şey oldu. Bir kere bizim evimizin önüne getirdi, çocuğumu göreyim diye. Bu sefer de sokakta çöp toplayan insanları dövdü. Oğlum hiçbir tepki vermiyor. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak. Evliyken de şiddet görüyordum ama toplum baskısı, çocuğum babasız büyümesin diyerek her şeyine tamam dedim. Ailesiyle birlikte yaşıyordum onların yanında da dövüyordu. Ailesine de şiddet uyguluyor öfke kontrol sorunu var" dedi.