Eşini öldürdü 3 kişiyi yaraladı: “Silahı nasıl çıkardığım hatırlamıyorum”

Olay önceki gün merkez Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Spor eğitmeni Murat Akdöker'in kullandığı 70 AAF 487 plakalı otomobil içinde bulunan ve Ramazan Bayramı nedeniyle Mardin'den Adana'daki ailesini görmeye gelen 1 çocuk annesi Hatice Çelik ile daha önce kendisini darp ettiği için hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman erbaş Gökhan Çelik arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gökhan Çelik, beylik tabancasını çıkarıp bacanağını kafasından vurduktan sonra otomobilden inip kaçmaya çalışan Hatice Çelik'i de sokak ortasında 2 yerinden vurdu.

POLİSLERE ATEŞ ETTİ

O sırada bulvar üzerinde kimlik kontrolü yapan polisler, olaya müdahale etti. Katil zanlısı Çelik, kaçarken arkasına doğru ateş etmeye devam etti. Çelik'in silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi polis aracına isabet ederken olay yerinden geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ile Can Alagöz (57) de yaraladı. Polisler, Hakan Çelik'i bacağının arkasından vurdu ancak şüpheli yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, 1 çocuk annesi Hatice Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YARASINA PANSUMAN YAPMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısı Hakan Çelik, Yeşiyuva Mahallesi'nde bulduğu 2 katlı boş bir eve girdi. Çelik ev içinden aldığı malzemelerle yarasına pansuman yaparak evin damında saklanmaya başladı. Polis, Hakan Çelik'in saklandığı evi tespit ederek söz konusu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alan şüpheli yarası tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"SİLAHI NASIL ÇIKARDIĞIM HATIRLAMIYORUM"

Emniyetteki sorgusunda Mardin'den çocuğunu görmek ve boşanmak isteyen eşini ikna etmek için Adana'ya geldiğini söyleyen Hakan Çelik, "4 yıllık evliyiz, son zamanlarda anlaşamıyorduk. Şiddetli geçimsizlik yaşıyorduk. Boşanmak istedi, Hatice ailesinin yanına Adana'ya yerleşecekti. Bu yüzden oğlumu göremeyecektim. Çocuğumu görmek ve bu konuları konuşmak için Adana'ya geldim. Anneannesi çocuğumu bana gösterdi. Daha sonra arabaya bindik. Çocuğumu gördükten sonra araba da konuşmaya başladık. Tartışma çıktı, kavga başladı. Panik halindeydim. Silahı nasıl çıkardığım hatırlamıyorum" dedi. Hakan Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.