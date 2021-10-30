Eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı sosyal medyadan helallik istedi

Konya
'da TIR şoförlüğü yapan Ahmet Rufai Ünver, (33) bir süredir babaevinde kalan eşi Nuriye Ünver (30) ile dün kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Ünver, eşi Nuriye, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A.'yı (76) tabancayla vurarak kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralıları şehirdeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan eşi Nuriye Ünver, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Baba Abdullah A. ve babaanne Nebahat A.'nın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli Ahmet Rufai Ünver, olaydan sonra sosyal medya hesabından, 'Tüm hakkı olanlar helal etsin' paylaşımında bulundu. Şüpheli koca, otogar mevkisinde yakalandı.