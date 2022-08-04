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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Eşini öldürdü, ardından kayıp ihbarında bulundu

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Eşini öldürdü, ardından kayıp ihbarında bulundu
KONYA'NIN Çumra ilçesinde Bayram Süner, eşi Fadim Süner (36) için kayıp başvurusunda bulundu. Ardından 112'yi arayan Süner, "Eşimi bahçede bulunan deponun üzerinde hareketsiz yatarken buldum, başından da kan geliyor" diyerek bir ihbarda daha bulundu. Jandarma ekipleri, 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler, hareketlerinden de şüphelendikleri Bayram Süner'i cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Süner, silahın da yerini gösterdi. Fadim Süner'in önümüzdeki hafta kızının düğününü yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Eşini öldürdü, ardından kayıp ihbarında bulundu
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