Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldürdü, çocuğunu komşuya bırakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 27.12.2022

Eşini öldürdü, çocuğunu komşuya bırakıp kaçtı

Eşini öldürdü, çocuğunu komşuya bırakıp kaçtı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası Ahmet F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ahmet F., eşini boğazından bıçakladı. Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ise alt kattaki ev sahibine bırakıp otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay sırasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" dediği öğrenildi. Yakalanmamak için araç değiştiren Ahmet F., Urla ilçesinde yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı; Yeni bir müjde daha...
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NE? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor?
Her şey Berat Albayrak'ın o sözleri ile başladı! Uzman isimden çarpıcı değerlendirme: Aslan payı o filonun kurulmasıdır
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini öldürdü, çocuğunu komşuya bırakıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA