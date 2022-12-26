Eşini öldürdü, çocuğunu komşuya bırakıp kaçtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası Ahmet F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ahmet F., eşini boğazından bıçakladı. Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ise alt kattaki ev sahibine bırakıp otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay sırasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" dediği öğrenildi. Yakalanmamak için araç değiştiren Ahmet F., Urla ilçesinde yakalandı.