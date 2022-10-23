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Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:40 Son Güncelleme: 23.10.2022 13:03

Eşini öldürdü, kanlı kıyafetlerle komşusuna gidince yakalandı

Manisa’da eşini bıçaklayarak öldüren Zafer Zeybek (65) olayın şokuyla cinayetin hemen ardından apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları komşusuna götürdü. Kanlı kıyafetlerden şüphelenen komşunun ihbarı üzerine Zeybek polis tarafından yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşini öldürdü, kanlı kıyafetlerle komşusuna gidince yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü.

Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı. Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Eşini öldürdü, kanlı kıyafetlerle komşusuna gidince yakalandı
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