Kocaeli’de dehşet saçtı: Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 528. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, eşi ile sorunları bulunan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Bahri G. eşi Kezban G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşesi üzerine, öfkelenen Bahri G. eline aldığı silah ile eşini ve oğlunu yaraladı. Olayı gerçekleştiren öfkeli koca, olay yerinden kaçarken, Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Kazban G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan Salih G. ise yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayı gerçekleştirerek kayıplara karışan zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Kezban G.'nin cenazesi ise yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı.