Eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu
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Kırşehır'de Mustafa Tanış (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Tanış'ı (20) evinde tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Tanış'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Tanış'ın, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dinlenme tesisinde olduğu belirlendi. Polisin geldiğini gören Mustafa Tanış, aracında, suç aleti silahı bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan Tanış, tedaviye alındı. Hatice Tanış dün toprağa verildi. DHA