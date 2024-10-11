Eşini öldürdü ‘yanlışlıkla oldu’ dedi

İstanbul Esenler'de polisi arayan bir erkek, yanlışlıkla bir kadın vurduğunu söyledi. Olay yerine hızla giden polis ekipleri, 47 yaşındaki Güler Muslu"yu silahla vurulmuş buldu. Bir kurşunla hayatını kaybeden Güler Muslu'nun 48 yaşındaki eşi Adem Muslu gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltına aldığı Adem Muslu'nun olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da incelemek üzere el koydu. Gözaltına alınan Adem Muslu, eve gelen polislere, silahla oynarken ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Yapılan incelemede, karı kocanın evde yalnız oldukları, çocukların evde olmadığı zamanda olayın gerçekleştiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.