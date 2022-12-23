Eşini öldürdükten sonra cezai ehliyeti olmayan hastalıkları aramıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı

Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairede 9 Haziran 2020'de meydana gelen olayda, Ali Alpkılınç, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ın kaldığı, kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelip, kendisini 'sağlıkçı' olarak tanıttıktan sonra zorla içeri girdi. Alpkılınç, önce Aslıhan Alpkılınç'ı daha sonra ise Şule B.'yi bıçakladı. Aslıhan Alpkılınç, olay yerinde hayatını kaybetti. Şule B. ise yaralı halde Ali Alpkılınç'ı bıçakladı. Evden kaçan Alpkılınç, polis tarafından sokakta kanlar içinde yere yığılmış bulundu. Hastaneye kaldırılan Ali Alpkılınç, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Yapılan incelemede sanığın eşini öldürmeden 3 ay önce internetten 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' aramalarını yaptığı ortaya çıkmış, mahkeme heyetinin adli tıp raporu üzerine sanık İstanbul Adli Tıpa gönderilmişti. Adli Tıptan gelen karar neticesinde Alkılınç'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilirken, savcı mütalaasında sanığın öldürdüğü eşi için cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaasının ardından konuşan Ali Alkılınç, "Ben rapora itiraz ediyorum. Raporda tanı yok. Raporların bir üst kurula gitmesini istiyorum. Benim akli dengemi yerinde tutmayan, ölen kadının ölümüne sebep olanlar, çocuklarımı benden koparanlar da bunlar. Adli tıpa beni zorla götürdüler. Tanıyı koyan bunlar sanki tanıyı ben istemişim gibi. İstanbul adli tıpta 3 gün yattım fakat 3 günlük raporun geri dönüşü 6 ayı buldu. Bundan önce 15 defa hastanelere gittim hepsinin tanısı var adli tıpın tanısı yok" dedi.

Mahkemede konuşan kayınvalide Şule B. ise, "Yaralanmadan dolayı fazla yürüyemiyorum. Doktor bana ömür boyu böyle yaşayacağımı söyledi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Dava eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.