Eşini öldürdükten sonraki sözleri şoke etti! ’Pişman değilim’ dedi sonrası korkunç...

'HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK'

Gözaltına alınan Durdu Alkan'ın ifadesinde, "Karımla defalarca barışmak istedim. Ama kendisi buna yanaşmadı. Bana uzaklaştırma kararı aldı. Bayramlaşmak için eve geldiğimde kimse yoktu. Beni kovmaya çalıştılar. Oğlum başıma nacakla vurdu ve yaralandım. Bu kez ben av tüfeğini alarak ateş etmeye başladım. Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı" dediği öğrenildi. Durdu Alkan'ın daha önce de adam yaralama suçundan cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Durdu Alkan tutuklandı.