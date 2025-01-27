Eşini öldüren bodyguard ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

Antalya'da 12 Eylül 2024'te güzellik uzmanı eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (53) 5 kurşunla öldüren bodyguard Savaş Temirhanoğulları (48) hakkında "Eşi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savaş Temirhanoğulları'nı aracı ile siteye getiren ve binaya girdiği kamera görüntülerinden belirlenen Fikret İ'nin de tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşma 11 Şubat tarihinde görülecek.Güzellik uzmanı Fadim Temirhanoğulları eşi Savaş Temirhanoğulları'na kendisine şiddet uyguladığı için Antalya 6'ıncı Aile Mahkemesi'nde 7 Ağustos 2024'te 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmış, ardından da boşanma davası açmıştı.