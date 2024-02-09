Eşini öldüren cani koca adliyeye sevk edildi

Olay, dün özel bir hastanenin onkoloji merkezi girişinde meydana geldi. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Coşan (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi Murat Coşan ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Murat Coşan, bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile eşine peş peşe ateş etti.

Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kocası aracına binerek kaçtı. Talihsiz kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini öldüren Murat Coşan'ı cinayeti işlediği silahla birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Coşan, adliyeye sevk edildi.