Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldüren cani koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.2.2024 15:05 Son Güncelleme: 14.2.2024 15:34

Eşini öldüren cani koca tutuklandı

İzmir’de 21 Aralık’ta boşanma aşamasındaki tekstil işçisi eşi Gözde Karamus'u (29) tabanca ile öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan işsiz Serdar Karamus (31) tedavi gördüğü hastaneden 24 gün sonra taburcu oldu. Cani koca sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşini öldüren cani koca tutuklandı

Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından kesildi.

Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu.

Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, kurtarılamadı. Serdar Karamus ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Gözde Karamus'un cenazesi İzmir'de toprağa verildi. 24 gün sonra sağlığına kavuşan Serdar Karamus, dün taburcu edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini öldüren cani koca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA