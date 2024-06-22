Eşini öldüren katil kocadan ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım’ paylaşımı!

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli Rıdvan Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetten sonra kaçan Rıdvan Kahraman (32) Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın ifade verdikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.