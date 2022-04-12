Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren cani koca tutuklandı

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Elif İyik'i (35) bıçaklayarak öldüren Murat İyik (40) tutuklandı. Murat İyik, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" dedi.
ÇİFT CEZAEVİNE GİRİNCE ÇOCUKLAR…
Olay, 10 Nisan'da, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 yıl önce uyuşturucu suçundan cezaevine girdi. İyik, çifti cezaevine girdiği için çocukların en küçüğü koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021'de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Ancak Murat İyik, eşinden boşanmak istemedi.
KUCAĞINDA BEBEK VARKEN BIÇAKLADI
Cinayetin işlendiği gün eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin!" diye bağırarak yardım istedi. Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni F.B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma!" diye bağıran Murat İyik, daha sonra evden çıktı.
POLİSE TESLİM OLDU
Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali bebeği bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı. F.B., oğlunu kuzeninin kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İyik, dün sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan İyik'in naaşı, yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.