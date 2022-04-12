Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren cani koca tutuklandı

KUCAĞINDA BEBEK VARKEN BIÇAKLADI

Cinayetin işlendiği gün eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin!" diye bağırarak yardım istedi. Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni F.B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma!" diye bağıran Murat İyik, daha sonra evden çıktı.

POLİSE TESLİM OLDU

Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali bebeği bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı. F.B., oğlunu kuzeninin kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İyik, dün sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan İyik'in naaşı, yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.