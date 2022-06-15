Eşini öldüren kepçe operatörüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANNE KIZINI ÖLDÜREN DAMADINI BURDAN SÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Karar sonrası Alanya Adliyesi'nde gözyaşlarına hakim olamayan anne Cemile Koçak, sanığın sürgün edilmesini burada durmamasını söyledi. Babasını çocuklarla görüştürüldüğünü de anlatan Koçak, "Çocukları görüştürmek istemedim, zorla görüştürdüler. Bana 'Görüşmek istemiyorum' diyor. O da kızına 'Ben gelicem Fatma' demiş. Kızı da 'Sen gelemeyeceksin' demiş. Benim kızım 10 sefer mahkemeye verdi. 'Bir daha dövmeyeceğim' diyince geri çekildi. Benim çocuğum Alanya'da sığınma evinde bile bir hafta kaldı. 2 kere darp raporu aldı. Bunun ne pişmanlığı var. 6 senede bir insan evine bir ekmek getirmez mi? Yazıklar olsun ona. Çürüsün orada, çürüsün" ifadelerini kullandı.