Eşini öldüren kepçe operatörüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tartıştığı eşi Aslıhan Öztürk'ü çarşafla boğarak öldürdükten sonra iş makinesiyle açtığı çukura gömmüştü. Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta jandarmaya giderek eşi Aslıhan Öztürk'ün kaybolduğu ihbarında bulunan ancak daha sonra kendisinin öldürüp cenazesini sakladığı belirlenen katil zanlısı Mesut Öztürk'ün yargılanmasına Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bu gün görülen 5'nci karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katıldı.
Mahkemeye öldürülen Aslıhan Öztürk'ün Annesi Cemile Koçak, Babası Avni Çolak ve ablası ve erkek kardeşleri katıldı. Aslıhan Öztürk'ün avukatları Mesut Öztürk'ün canavar hissiyle tasarlayarak öldürdüğünden Ağırlaştırılmış muebbet hapis cezasını verilmesini istediler. Sanık avukatı Tasarlayarak olmadığını erkekliğine karşı küçük düşürücü söylemde bulunduğunu ve sanık Mesut Öztürk'ün daha evvel kaza gecirdiğini beyinde hasar olduğunu ve ilaçlarını içmediğini iddia etti.
ANNE KIZINI ÖLDÜREN DAMADINI BURDAN SÜRÜLMESİNİ İSTEDİ
Karar sonrası Alanya Adliyesi'nde gözyaşlarına hakim olamayan anne Cemile Koçak, sanığın sürgün edilmesini burada durmamasını söyledi. Babasını çocuklarla görüştürüldüğünü de anlatan Koçak, "Çocukları görüştürmek istemedim, zorla görüştürdüler. Bana 'Görüşmek istemiyorum' diyor. O da kızına 'Ben gelicem Fatma' demiş. Kızı da 'Sen gelemeyeceksin' demiş. Benim kızım 10 sefer mahkemeye verdi. 'Bir daha dövmeyeceğim' diyince geri çekildi. Benim çocuğum Alanya'da sığınma evinde bile bir hafta kaldı. 2 kere darp raporu aldı. Bunun ne pişmanlığı var. 6 senede bir insan evine bir ekmek getirmez mi? Yazıklar olsun ona. Çürüsün orada, çürüsün" ifadelerini kullandı.