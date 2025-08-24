Eşini öldüren koca 16 gündür firarda

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi kırsal Karatepe Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta Mustafa Sağlam (38) evde tartıştığı eşi Tuğba Yurtseven'i önce banyoda bıçakla yaraladı. Yaralı kadın kaçmaya çalışırken de pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mustafa Sağlam'ı bulmak için polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ormanlık arazide saklandığı iddia edilen Sağlam her yerde aranıyor. Çobanlık yaptığı için ormanlık araziyi ve zorlu şartlarda hayatta kalmayı iyi bildiği öne sürülen Sağlam için Jandarma ve polis tarafından özel ekip kuruldu. Ekipler, Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı etrafında zanlıyı arıyor. Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de de çobanlık yaptığı öğrenilen Sağlam'ın bu bölgelere de kaçmış olabileceği öne sürüldü.