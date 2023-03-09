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Giriş Tarihi: 9.3.2023 01:01

Eşini öldüren koca ablasının evinde yakalandı

Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı ablasının evinde yakalandı

İHA
Eşini öldüren koca ablasının evinde yakalandı

Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan kocasının yaşadığı eve gelen Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş'ı 10 yerinden bıçakladı.

Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden ve Şemsettin ve Günay Çalkaya çiftinin çocuklarından birisi olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş için Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Ortaköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeliz Gültaş, burada öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



JANDARMA EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olayın ardından motosikletine binerek kaçan Muammer Gültaş'ı yakalamak için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kaçtığı motosiklet olay yerinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Erenli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bulunurken, ekiplerin kırsal mahallelerde ve şehir merkezindeki arama çalışmaları devam etti.

Muhammer Gültaş, eşinin toprağa verildiği mahalle olan Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan ablasının evinde saklandığı esnada jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Muhammer Gültaş, sonrasında ise geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Şahsın karakoldaki işlemleri sürüyor.

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Eşini öldüren koca ablasının evinde yakalandı
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