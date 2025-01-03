Eşini öldüren oto tamircisi, çocuklarının DNA testinin yapılmasını istedi

Ortaca ilçesinde kendisini aldattığı iddiasıyla ayrı yaşadığı eşi Neşe Gülmüş'e (34) sokak ortasında kurşun yağdıran oto tamircisi Vedat Gülmüş için Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan Vedat Gülmüş, ikinci duruşmada da eşinin kendisini aldattığını iddia ederek çocuklarının DNA testinin yapılması talebinde bulundu. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Gülmüş ile tarafların avukatları katılıp salonda hazır bulundular. Vedat Gülmüş, cinayeti aldatıldığı için işlediğini öne sürdü. Çocuklarına DNA testi yapılmasını isteyen Vedat Gülmüş, "Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarım ve ailem tehdit ediliyor. Cezam neyse çekmeye razıyım." ifadelerinde bulundu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe ertelerken, Vedat Gülmüş'ün tutukluğunun devamına karar verdi.

"NAKLEN YAYIN YAPACAĞIM İDDİASI"

İlk duruşmada tutuklu sanık Vedat Gülmüş'ün Neşe Gülmüş'ün resmi nikahlı eşi olduğunu, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Ortaca'da evde otururken 'Meltem' diye kayıtlı kişiden 'aşkım' yazan bir mesajın eşinin telefonuna gönderildiğini gördüğünü Meltem ismiyle kayıtlı kişinin eşini araması üzerine eşine telefonu hoparlöre vermesini istediğini, telefonu hoparlöre verdiğinde karşıdaki erkek şahsın 'Aşkım ne yaptın?' demesi üzerine Neşe Gülmüş tarafından aldatıldığını öğrendiğini kısa bir süre sonra eşinin polisleri arayıp gözaltına alındığını ve hakkında tedbir olarak uzaklaştırma kararı verildiğini belirtmişti. Olay günü oğlu ile birlikte bir kıraathaneye gittiklerini de anlatan Vedat Gülmüş, akşam saat 20.00 sıralarında Muğla'ya gitmek üzere hazırlandığını bu sırada Neşe Gülmüş'ün kendisine doğru geldiğini gördüğünü ve "Akşam dostumla beraber olacağım. Fotoğraflarını da sana atacağım. Sana naklen yayın yapacağım." dediğini, bunun üzerine belinde bulunan kurulu vaziyetteki tabancayı çıkarıp göğüs bölgesine bir el ateş ettiğini Neşe Gülmüş'ün yere düştüğünü, olayın devamını hatırlayamadığını, son mermiyi kafasına doğrultup intihar etmeyi düşündüğünü ancak olay yerine gelen kolluk görevlilerine teslim olduğunu ifade etmişti.

"KIZIM VE ÇOCUKLARINA KÖTÜ DAVRANIYORDU"

Ortaca'da sokak ortasında öldürülen Neşe Gülmüş'ün annesi N.K.'nın daha önce verdiği ifade de kızının kendisine aldatmaya yönelik herhangi bir şey söylemediğini, damadının hep içkili geldiğini, kızına ve çocuklarına kötü davrandığını, bu nedenle kızının uzaklaştırma kararı aldırdığını hatta böyle bir karar varken kızının balkonundan eve girip seni öldüreceğim dediğinin de dosya kapsamında bulunduğu öğrenildi.