Eşini öldüren polis, bir başka polise eşinin aracını takip ettirmiş

Bu sırada caddeden geçen genç bir kadın da bacağından yaralandı. İki kişiyi öldürdükten sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Bilal Ağır, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Yargılama sürecinde çok sayıda kamera kaydı ve görgü tanıdığını dinleyen savcılık, olayla ilgili şoke eden bir detayı ortaya çıkardı.