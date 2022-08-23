Eşini öldüren polis, bir başka polise eşinin aracını takip ettirmiş

Nilüfer ilçesinde büyük alış veriş merkezlerinin bulunduğu kalabalık bir noktada eşine ait 26 DC 016 plakalı otomobilin önünü kesen polis memuru Bilal Ağır, araçta bulunan eşi Yasemin Ağır ve onun arkadaşı Yahya Aydın'ı otomobilden indirip darp etti. Daha sonra cadde ortasında belinden tabancasını çıkaran Bilal Ağır, onlarca kişinin gözü önünde önce Yahya Aydın'a daha sonra da eşi Yasemin Ağır'a kurşun yağdırdı.
Bu sırada caddeden geçen genç bir kadın da bacağından yaralandı. İki kişiyi öldürdükten sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Bilal Ağır, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Yargılama sürecinde çok sayıda kamera kaydı ve görgü tanıdığını dinleyen savcılık, olayla ilgili şoke eden bir detayı ortaya çıkardı.
"SUÇLU TAKİBİ YAPIYORUM" DEDİ MESLEKTAŞINA TAKİP ETTİRDİ
Bilal Ağır hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından 19 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Bilal Ağır'ın 2 kez evlenip boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı uzun süreli takibe aldığı anlaşıldı. Olay günü de polis olması nedeniyle bir meslektaşını arayan Bilal Ağır, eşinin kullandığı otomobilin plakasını vererek, "Suçlu takip ediyorum, bu otomobili takibe al" dediği ortaya çıktı. Takip ettirdiği aracı olayın yaşandığı cadde üzerinde yaya olarak durduran Bilal Ağır'ın Yasemin Ağır ve Yahya Aydın'ı otomobilden indirdikten sonra kasıtlı olarak öldürdüğüne yer verildi.