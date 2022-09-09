Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Trabzon'da Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta 13 Aralık 2021'de meydana gelen olayda Mehmet Moradaoğlu (64), tartıştığı eşi Hatun Moradaoğlu'na tabanca ile göğsünden vurdu. Moradaoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Moradaoğlu ise polise giderek, eşini vurduğunu söyledi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede Hatun Moradaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini silahla öldüren Mehmet Moradaoğlu "Tartışırken 2 el ateş ettim, buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" dedi. Moradaoğlu çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

'HİÇBİR ŞEY KONUŞMAYA GEREK YOK'

Tutuklu sanık Mehmet Moradaoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan dava Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Moradaoğlu, son savunmasında "Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. İlahi takdir sizin elinizde" dedi.

BABAMIN SOYADINI TAŞIMAMAK İÇİN DEĞİŞTİRDİM

Duruşmada sanığın oğlu İ.A, tanık olarak dinlenendi. Babasının alkol kullanıp, annesine şiddet uyguladığından dolayı babasından şikayetçi olduğunu söyleyen İ.A, ayrıca babasının soyadını taşımamak için de soyadını değiştirdiğini söyledi. Mahkemede esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Heyet de hiçbir indirim uygulamayarak sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza verdi.