Eşini öldüren Şener Barut hakim karşısında! Çocuklarına oyuncak eşine bıçak almış

14 Ocak 2023 günü Çağlayan'da gerçekleşen olayda Şener Barut, boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra Çağlayan'daki karakola teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde bulmuştu. Hazırlanan iddianamede şüpheli Şener Barut'un "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

ÇOCUKLARINA OYUNCAK EŞİNE BIÇAK ALMIŞ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davaya tutuklu sanık Şener Barut hazır edildi. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmaya Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç şikayetçi olarak yer aldı. Savunmasını gerçekleştiren Barut, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, ''Boşanma davası açmıştım. Çocukları bende aldıktan sonra iletişimi koparmıştı. Kendisine mesaj attım ve şikayet edeceğimi söyledim. İstanbul'dayım deyince çocuklarımı görmem için Çağlayan'da bir adrese çağırdı orada buluştuk. Aynı gün 15:30 sıralarında eşimle buluşmadan önce bir alışveriş merkezinden çocuklarıma oyuncak ve eşimi tehdit etmek amaçlı bir bıçak almıştım. O anda öldürme niyetim yoktu'' dedi.

BULUŞTUĞUNDA BIÇAK ÜZERİNDEYMİŞ

Eşiyle buluştuğunda bıçağın üzerinde olduğunu belirten sanık, ''Abimiz evine gittik. Abim bodrum katta oturur. Aram bozuk olduğu için eve girmek istemedim. Abim ise eşimi durumlardan dolayı eve almak istemedi. Abim kapıyı kapattıktan sonra Sultan ile tartışmaya başladık. Karaktersiz olduğumu ona sahip çıkmadığımı söylüyordu. Yukarı doğru çıkarken tartışma büyüdü. Kontrolümü kaybettim. Bıçak montumun cebindeydi. Biraz itiş kakış yaşadık çocukları alıp gideceğini ve bana göstermeyeceğini söyledi. Ben bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça olay tersine gidiyordu. Olay aniden gelişti. Bir anda montumun cebinden bıçağı çıkardım gözümü kapattım, bıçakla bir kez vurduğumu hatırlıyorum. Dönüp bakamadım kötü bir şey olduğunu biliyordum'' diyerek savunmasına devam etti.

GENÇ KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI

Eşini ve çocuklarını o halde bırakarak apartmandan çıkan Batur, ambulans diye bağırdığını, ardından taksiyle karakola gidip teslim olduğunu beyan etti. Sanık eşini bıçaklandıktan sonra ''Ağabey'' diye bağırdığını söyledi. Şikayetçi baba Murat Ovaç, kızının sanık ile planlı bir şekilde buluşmadığını, sanığın ağabeyi Erginç veya yengesi tarafından o eve çağırdığını ileri sürdü. Baba, ''Şener'in orada olduğunu bilseydi gitmezdi. Kızım kan kaybından öldü. Ağabeyi olaya müdahale etseydi kızım kurtulabilirdi. Şikayetçiyim. 27 yaşındaki kızımı toprağa gömdük. Adalete sığınıyorum'' diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

AĞABEY SULTAN'I ÖYLECE BIRAKMIŞ

Şikayetçi acılı anne Neriman Ovaç ise kızının çerçevelenmiş fotoğrafını kaldırarak "Şikayetçiyim. Ciğerim yanıyor. Torunlarımın boynu bükük'' dedi. Ardından olayın gerçekleştiği apartmanda oturan Şener Barut'un ağabeyi Erginç Barut tanık olarak dinlendi. Tanıklık ifadesinde Erginç Barut, kardeşinin kendisini arayarak "Ağabey İstanbul'a geleceğim'' dediğini belirterek, "Şener, Sultan'ın kendisini aldattığını düşünüyordu. Bende Sultan'ın böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Sonra Sultan'a sordum oda öyle bir şey olmadığını söyledi. Olay günü evime geldiler aralarındaki ilişkiyi bildiğim için karışmak istemedim ve kapıyı kapattım. Bir dakika boyunca tartışmalarını duydum. Sonra 'Ağabey' diye bir çığlık sesi duydum. Sultan'ın aşağı kayarak düştüğünü gördüm. Sultan'a hiç müdahale etmedim'' şeklinde ifade verdi.

"ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI KIZIMIN''

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Basın açıklamasında bulunan anne Neriman Ovaç, ''Benim kızım katledildi. Kimsenin annesi ağlamasın, evladı için canı yanmasın istiyorum. Anneler benim halimi anlar, anneler benim sesimi duysunlar, kulak versinler. Benim canım yanıyor, onun ceza almasını istiyorum. Geçinemiyordu benim kızım, zaten boşanmaktı amacı. Böyle mi olması lazımdı? Öldürmesi mi lazımdı kızımı? Bu acı bu anneye ve babaya yapılır mı? Bir annenin feryadı bu'' ifadelerini kullandı.