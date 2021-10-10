Eşini öldürmeden önce, parka gidip hava almışlar

Konya'nın Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda dün akşam meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Turgut Şimşek, eşini öldürdüğünü söyleyip ihbarda bulundu. Eve giden polis, Sevil Şimşek'in başından vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Turgut Şimşek ise suç aleti ruhsatlı tabancası ise polis merkezine giderek teslim oldu. Evde yapılan incelemede bir adet boş kovan ile Sevil Şimşek'in yanında bir adet bıçak bulunduğu belirtildi.

'CİNAYETTEN ÖNCE BİRLİKTE PARKA GİTMİŞLER'

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, ifadesinde eşinin kendisine bıçak çektiğini anlattı. Şimşek, "Eşim en ufak şeylerden tartışma çıkartırdı. Sürekli bir şeyler söylerdi. 40 yıl önceki bir olayı bile gündeme getirir, o konu nedeniyle tartışmalar çıkardı. Kanser olduktan sonra bunlar daha da çok olmaya başladı. Olay günü gündüz saatlerinde de tartıştık. Beraber parka gidip biraz hava alıp, sakinleştik. Dönüşte yine tartışınca bana bıçak çekti. Bende silahımla ateş ettim" dedi.

Çiftin oğlu da babasını doğrulayarak, annesinin sürekli olarak tartışma çıkardığını, ikilinin aralarında yıllardır süren tartışmaların olduğunu söylediği öğrenildi. Turgut Şimşek işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.