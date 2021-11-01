Eşini 27 yerinden bıçaklayan cani koca: Telefonunu sürekli meşgule attığı için öldürdüm

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan yargılanan sanık Zafer Kaplan, mahkemedeki savunmasında çocuklarıyla Kırşehir'de kalan 24 yıllık eşini ev temizliği için Akpınar'daki evine çağırdığını ifade etti. Zafer Kaplan "Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş, sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için." dedi.
"KİM ARIYOR" TARTIŞMASI
Akpınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan sanık Zafer Kaplan evde çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını savundu.
Sanık Zafer Kaplan eşinin aramayı iki kez reddetmesi üzerine eşine sorular sormaya başladığını belirerek, "'Benden sakladığın bir şey mi var, o kim?' dedim. Kendisi de heyecanlandı, eli ayağı titredi. Yemin etti, kadın arkadaşım diye. 'Kadınsa neden açmıyorsun, belki sana ihtiyacı düşmüştür.' dedim. 'Canım isterse açarım, istemezse açmam.' dedi. O anda kendisine olan güvenim yıkıldı. Tartışmaya başladık."
"YALANLARI ZORUMA GİTTİ"
Sakinleşmek için yüzünü yıkamak üzere mutfağa gittiğini ileri süren sanık Zafer Kaplan "Mutfakta bıçağı gördüm. Kapar kapmaz yanına varmışım. Sinirimden, öfkemden kendime hakim olamadım. Yalanları çok zoruma gitti." dedi.
Mahkeme başkanının, olaydan birkaç gün önce kızıyla ne konuştuğunu sorması üzerine sanık, "Olaydan 2-3 gün önce kızım aradı. 'Baba, annem telefonda bir erkekle görüşüyor.' dedi. Ben de 'Kızım boş ver, bu konuyu sonra konuşalım.' dedim." şeklinde cevap verdi.
Mahkeme, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.