Eşini 27 yerinden bıçaklayan cani koca: Telefonunu sürekli meşgule attığı için öldürdüm

"KİM ARIYOR" TARTIŞMASI

Akpınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan sanık Zafer Kaplan evde çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını savundu.

Sanık Zafer Kaplan eşinin aramayı iki kez reddetmesi üzerine eşine sorular sormaya başladığını belirerek, "'Benden sakladığın bir şey mi var, o kim?' dedim. Kendisi de heyecanlandı, eli ayağı titredi. Yemin etti, kadın arkadaşım diye. 'Kadınsa neden açmıyorsun, belki sana ihtiyacı düşmüştür.' dedim. 'Canım isterse açarım, istemezse açmam.' dedi. O anda kendisine olan güvenim yıkıldı. Tartışmaya başladık."