Eşini öldürmüştü: Emel’e ’ilk hamle’ indirimi

DAHA ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Emel Bağ'ın 16 Nisan 2017'de de çalıştığı barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü, 15 yıl hapis cezası aldığı, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi şartları nedeniyle tahliye edildiği ardından da Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi. Emel Bağ 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Emel Bağ ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Emel Bağ, "Olaydan sonra ayakkabımı elime alıp, aşağıya inerken bıçak elimdeydi. Doğukan'ı o şekilde görünce, insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diyerek bıçağı delikten aşağı attım. O sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. Pişmanım" dedi.