Eşini öldürüp annesini yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Halime Kaya (44), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle 4 çocuğunun babası Nurettin Kaya'yı (40) terk ederek, evlerinin karşısında oturan kayınvalidesi Fahriye Kaya'da (54) kalmaya başladı. Psikolojik rahatsızlık yüzünden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen Nurettin Kaya, geçen pazar günü evlerine gittiği eşi ve annesiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce de üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ikisini de başlarından vurdu. Ardından da motosikletle kaçtı. Halime Kaya ölürken, Fahriye Kaya ise ağır yaralandı. Bir parkta yakalanan ve "Bana ihanet ediyorlardı. İkisini de vurdum" diye kendini savunan zanlı tutuklandı.