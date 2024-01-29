Eşini öldürüp, baldızına "Öldürdüm" diye mesaj attı

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan baldız, hemen çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi. Fakat Hüseyin K. da annesi Seher K.'ya ulaşamadı.