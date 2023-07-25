Eşini öldürüp brandaya sarıp ormana atmıştı... Cinayet zanlısına müebbet isteniyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evli 2 çocuk annesi Sevim Çet'in kaybolduğu ile ilgili polis ve jandarmaya başvuru yapan eşi Ö. Çet yaklaşık 2 ay sonra Fethiye'nin Çırpı mevkiinde ormanlık alanda cesedin bulunması ile gözaltına alınmış suçunu itiraf ederek tutuklanmıştı. Ö.Çet'in eşi Sevim Çet'i"Sürekli videolar çekip TikTok'ta paylaştığı için tartıştık, öldürdüm." şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti.

Sevim Çet'in 24 Ekim 2022'de ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklu eşi Ö.Çet için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği öğrenildi. Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, bir özel kargo şirketinde çalışan Ö.Çet'in 23 Ağustos 2022'de polise eşiyle ilgili kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarına yer verilen iddianamede, bulunduğunda vücut bütünlüğünün bozulduğu belirtilen Sevim Çet'in kesici ve delici aletle öldürüldüğü delillerinin bulunduğu vurgulandı.

Sanık Ö.Çet ifadesinde, eşiyle maddi konular nedeniyle sürekli tartıştıklarını, evliliğini çocukları için sürdürdüğünü ileri sürdü. Olaydan önce eşinin babasından miras olan bir yeri sattığını ve parasıyla ev almak için anlaştıklarını anlatan Ö.Çet, ev satıcısıyla kendisinin 80 bin lira cayma bedelli sözleşme imzaladığını belirtti.

Aracı olan kişinin eşini arayıp ev için kendisinin imza attığını söylediğinde eşinin "Benim haberim yok" demesiyle tartışmaya başladıklarını iddia eden Eşinin cesedini hurda toplanan kamyonet ile ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf eden Ö.Çet ifadesinde "Evde kızım vardı ve ben eşime 'Bak bağırma çocuk korkuyor. Bana 80 bin liranın altına imza attırdın. Çocukların rızkıyla mı uğraşacağım, bununla mı uğraşacağım?' dedim. Eşim de bana 'Bu çocukların senden olduğuna emin misin ki neden savunuyorsun bu çocukları?' dedi. Tam o sırada evden çıkıyordu, tartışma sırasında eşim bana bıçak salladı. Arbede sırasında eşimi ittirdiğimde merdivendeki iki korkuluk arasında düştü. Baktığımda kan akıyordu. Bıçak sağ göğsüne saplanmıştı. Bıçağı çektiğimde kan geldi. Eşimde hiç ses ve hareket yoktu, baygın vaziyetteydi. Eşimi brandaya sardım ve apartmanın altıda bize ait balkonun altına doğru ittirdim. Gece de sanayide hurda toplanan plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerindeydi onu alıp eve gittim. Kamyonetin kasasına koyarak gece ormanlık alana bıraktım. Üstünü de oradaki çalılarla örttüm. Bıçak ile brandayı da bölgedeki kanala attım. Kamyoneti aldığım yere koydum. Sonra eve yürüyerek döndüm. Bir kere attığım kanalın oraya gidip yaşıyor mu diye kontrol ettim sonra bir daha hiç olay yerine gitmedim. Olayı kimseye anlatmadım. Bu cinayeti ben işledim. Ancak istemeden oldu. Suçumu kabul ediyorum." dedi.

İddianame, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken tutuklu sanık Ö.Çet hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Bu arada iddianamede öldürülen Sevim Çet'in anne ve babası olan Emine K. ve Mehmet K'nin alınan ifadelerinde Ö.Çet'den şikayetçi olduklarını beyan ettikleri de belirtiliyor.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Fethiye'ye bağlı Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim 2022'de bulunan kadın cesedi kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış, cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmişti. Eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Ö.Çet 15 Kasım 2022'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı.