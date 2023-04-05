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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Eşini öldürüp çocuğunu kaçırdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eşini öldürüp çocuğunu kaçırdı
Konya'da Ebru Gürpe (33), boşanma aşamasındaki eşi Yılmaz Gürpe (33) tarafından sokak ortasında çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya'ya geldi. Dün 3 çocuğunun annesi Ebru Gürpe ile Küçük Kumköprü Caddesi'nde karşılaşan Yılmaz Gürpe, tartıştığı eşine tabancayla kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz Gürpe, eşinin yanındaki çocuğunu alıp otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Ebru Gürpe, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. 'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yılmaz Gürpe ise polis ekiplerince, saklandığı evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

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Eşini öldürüp çocuğunu kaçırdı
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