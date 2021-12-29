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Giriş Tarihi: 29.12.2021 14:35 Son Güncelleme: 29.12.2021 15:04

Eşini öldürüp intihar etti

ABBAS ÇAKAR
Eşini öldürüp intihar etti

Kocaeli Başiskele İlçesi Barbaros Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Başiskele İlçesi Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak Büşra Sitesi A2 Blok adresinde ikamet eden ve bir süredir eşi Turgay Çetin (36) ile aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen Güzin Çetin (35), bugün öğle saatlerinde eşyalarını almak üzere eve geldi. Bu sırada evde bulunan eşi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen Turgay Çetin, tabanca ile eşini vurduktan sonra, silahı başına dayayarak hayatına son verdi.

MORGA KALDIRILDILAR

Evden gelen silah sesleri üzerine, bölge sakinleri durumu hemen 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çetin çiftini kanlar içinde buldu. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Turgay ve Güzin Çetin'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

KOMŞULARI UYARDI

Bir süredir aralarındaki sorunlar nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Çetin çiftinin sürekli tartıştıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Sabah saatlerinde ise kadının komşuları tarafından eşinin evde olduğu ve eve gelmemesi konusunda kendisini uyardıkları öne sürüldü.

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Eşini öldürüp intihar etti
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