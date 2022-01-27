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Giriş Tarihi: 27.1.2022 16:42 Son Güncelleme: 27.1.2022 17:00

Eşini öldürüp intihar etti

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Eşini öldürüp intihar etti

Tekirdağ Çorlu’da İlker Ustaoğulları tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları’nı silahla vurduktan sonra intihar etti. Çiftten İlker Ustaoğulları olay yerinde eşi Esra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinde İlker Ustaoğulları (27) eşi Esra Ustaoğulları (22) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada, İlker Ustaoğulları silah ile eşine 4 el ateş ederek yaraladıktan sonra silahla kendi başına ateş etti.

Bu sırada evde bulunan ailenin yakınları silah sesinden sonra kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Esra ve İlker çiftini kanlar içinde görmeleriyle hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis yaptıkları kontrolde İlker Ustaoğulları'nın olay yerinde eşi Esra Ustaoğulları'nın da Çorlu Devlet Hastanesi kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi.

Olayın meydana geldiği binanın bulunduğu yere çok sayıda ekip sevk edildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ta olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları'nın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 5 ve 3 yaşında iki çocukları olduğu öğrenilirken başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Eşini öldürüp intihar etti
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