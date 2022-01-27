Eşini öldürüp intihar etti

Olay, Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinde İlker Ustaoğulları (27) eşi Esra Ustaoğulları (22) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada, İlker Ustaoğulları silah ile eşine 4 el ateş ederek yaraladıktan sonra silahla kendi başına ateş etti.

Bu sırada evde bulunan ailenin yakınları silah sesinden sonra kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Esra ve İlker çiftini kanlar içinde görmeleriyle hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis yaptıkları kontrolde İlker Ustaoğulları'nın olay yerinde eşi Esra Ustaoğulları'nın da Çorlu Devlet Hastanesi kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi.

Olayın meydana geldiği binanın bulunduğu yere çok sayıda ekip sevk edildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ta olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları'nın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 5 ve 3 yaşında iki çocukları olduğu öğrenilirken başlatılan soruşturma devam ediyor.