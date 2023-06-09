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Giriş Tarihi: 9.6.2023 13:11 Son Güncelleme: 9.6.2023 14:01

Eşini öldürüp, intihar etti

İzmir’de 43 yaşındaki tır şoförü Mustafa Yılmaz tartıştığı 40 yaşındaki tekstil işçisi eşi Nermin Yılmaz'ı pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşini öldürüp, intihar etti

İzmir'in Gaziemir Hürriyet Mahallesi önceki gün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tır şoförü Mustafa Yılmaz bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz ile tartışma yaşadı. Öfkesine hakim olamayarak eşini öldüren Yılmaz, girdiği bunalım sonucu da aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp bir kez daha tetiğe dokundu.

Silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eşini öldürüp, intihar etti
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