Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldürüp intihara kalkışan güvenlik görevlisi öldü
Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:07 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:09

Eşini öldürüp intihara kalkışan güvenlik görevlisi öldü

AYHAN FİDAN
Eşini öldürüp intihara kalkışan güvenlik görevlisi öldü

Bursa’da cinnet geçirdikten sonra önce eşi Gözde Korku’yu vuran ve ardından da intihara kalkışan güvenlik görevlisi Orcay Korku, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karacabey'in Gazi Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Orcay Korku ve 31 yaşındaki Gözde Korku çifti, geçtiğimiz gün gece saat 01.30 sıralarında evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kendisini kaybeden ve cinnet geçiren güvenlik görevlisi Orcay Korku, yanındaki silahla dehşet saçtı. Eşi Gözde Korkuyu vurarak öldüren ve ardından silahı kendisine doğrultarak tetiği çeken genç adam ağır yaralı olarak önce Karacabey Devlet Hastanesine, oradan da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi

3 GÜN SONRA ÖLDÜ
Olay yerinde hayatını kaybeden Gözde Korku'nun cenazesi, geçtiğimiz Cuma günü Emirsultan Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığına defnedildi. Ağır yaralı Orcay Korku'nun ise beyin ölümünün gerçekleştiği, fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu belirtilmişti. 3 gün yoğun bakımda kalan 35 yaşındaki Orcay Korku, yaşam mücadelesini kaybetti. Orcay Korku, Çarşamba günü Karacabey'de öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan, Orcay Korku'nun ailesi tarafından organlarını bağışlama talebinde bulunduğu ancak yoğun bakımda kalbinin durmasının ardından organları iflas ettiği için organ bağışı yapılamadığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Yerli doğalgaz için ilk adım
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini öldürüp intihara kalkışan güvenlik görevlisi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA