Eşini öldürüp intihara kalkışan güvenlik görevlisi öldü

Karacabey'in Gazi Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Orcay Korku ve 31 yaşındaki Gözde Korku çifti, geçtiğimiz gün gece saat 01.30 sıralarında evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kendisini kaybeden ve cinnet geçiren güvenlik görevlisi Orcay Korku, yanındaki silahla dehşet saçtı. Eşi Gözde Korkuyu vurarak öldüren ve ardından silahı kendisine doğrultarak tetiği çeken genç adam ağır yaralı olarak önce Karacabey Devlet Hastanesine, oradan da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi

3 GÜN SONRA ÖLDÜ

Olay yerinde hayatını kaybeden Gözde Korku'nun cenazesi, geçtiğimiz Cuma günü Emirsultan Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığına defnedildi. Ağır yaralı Orcay Korku'nun ise beyin ölümünün gerçekleştiği, fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu belirtilmişti. 3 gün yoğun bakımda kalan 35 yaşındaki Orcay Korku, yaşam mücadelesini kaybetti. Orcay Korku, Çarşamba günü Karacabey'de öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan, Orcay Korku'nun ailesi tarafından organlarını bağışlama talebinde bulunduğu ancak yoğun bakımda kalbinin durmasının ardından organları iflas ettiği için organ bağışı yapılamadığı öğrenildi.