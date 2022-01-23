Eşini öldürüp kaçmıştı! Katil 55 saatlik kamera kaydı incelemesinden sonra yakalandı

ÇOCUKLAR AKRABALARI TARAFINDAN DÖVÜLÜP ÇUVALLA SU KUYUSUNA ATILMIŞTI

Elif ve Kamil Turan çiftinin 2016 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi. O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı. Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı.