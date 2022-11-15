Eşini öldürüp, kayıp başvurusunda bulundu

Ekipler olayla ilgili çalışmasını sürdürürken, Esenköy Mahallesi'nde ormanlık alanda mevkiinde kayıp kadına ait olduğu düşünülen kısmi deri parçası ve iskelet bulundu. Yapılan DNA testinden sonra bulunan iskelet ve deri parçalarının Sevim Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.Çiftin evinde yapılan incelemelerin ardından Özgür Ç. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Özgür Ç. polise verdiği ifadede, Sevim Ç.'nin ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. Özgür Ç. Yaşanan arbede sırasında Sevim Ç.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra korktuğunu ve brandaya sararak evin balkonunun alt kısmına bıraktığını, gece ortalık sakinleştikten sonra da buradan alarak Çırpı Uygulama Noktası civarındaki ormanlık alana götürüp bıraktığını itiraf etti.Gözaltına alınan şüpheli Özgür Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.