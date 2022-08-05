Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunan koca tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde İçeri Çumra Mahallesinde 2 gün önce meydana gelen olayda Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp müracaatında bulundu. Bir süre çevredekilere eşinin kayıp olduğunu, gören olup-olmadığını soran Süner kısa süre sonra tekrar acil çağrı merkezini arayıp, 'Eşimi bahçede bulunan deponun üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldum, başından da kan geliyor' diyerek bir ihbarda daha bulundu. Bunun üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 çocuk annesi kadının vurularak öldürülmüş cansız bedeni ile karşılaştı.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Bayram Süner ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmese de daha sonra eşini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı. Eşinin intihar etmiş veya başkası tarafından öldürülmüş olduğu süsü veren Süner'in suç aleti tabancayı da bir araziye attığı ortaya çıktı. Keşif sırasında evde neler yaşandığını anlatan Süner, sorgusunu ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ve Sulh Ceza Hakimliğince de detaylı ifadesi alınan Süner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMA NOKTASINA GELMİŞ

Öldürülen Fadim Süner'in geçtiğimiz yıl geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma noktasına kadar geldiği ancak daha sonra çocukları için bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.