Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunan koca tutuklandı

KONYA'NIN Çumra ilçesinde eşi Fadim Süner'i (36) öldürüp hakkında kayıp ihbarında bulanan Bayram Süner çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Süner'in olaydan sonra Konya'da yaşayan kayınpederi Ramazan Şahin'i arayarak, 'Fadim kayıp' dediği ortaya çıktı. Süner'e daha önce de eşini darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Öldürülen Fadim Süner'in geçtiğimiz yıl geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma noktasına kadar geldiği ancak daha sonra çocukları için bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.