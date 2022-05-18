Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldürüp kepçe ile gömmüştü: 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:15 Son Güncelleme: 18.5.2022 10:39

Eşini öldürüp kepçe ile gömmüştü: 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor

MEHMET AL MEHMET AL
Eşini öldürüp kepçe ile gömmüştü: 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor

Antalya'da tartıştığı eşi Aslıhan Öztürk'ü çarşafla boğarak öldürdükten sonra iş makinesiyle açtığı çukura gömen Mesut Öztürk, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta jandarmaya giderek eşi Aslıhan Öztürk'ün kaybolduğu ihbarında bulunan ancak daha sonra kendisinin öldürüp cenazesini sakladığı belirlenen katil zanlısı Mesut Öztürk'ün yargılanmasına Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 4'üncü duruşmayla bugün devam edilecek.

Katil zanlısı kocanın duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Alanya'nın Konaklı Mahallesinde yaşayan Mesut Öztürk, 20 Mayıs 2021'de jandarmaya giderek eşi Aslıhan Öztürk'ün kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Öztürk, eşinin pijamalarıyla evden ayrıldığını ve telefonunu yanına almadığını ileri sürmüştü.

Jandarmanın araştırması sonucunda olay günü Öztürk'ün evinin önünde plakası ve ve rengi belli olmayan bir aracın bagajına bir halı yerleştirdiği belirlenmişti. Tekrar ifadesine başvurulan katil zanlısı Öztürk, cinayeti itiraf etmişti.

Öztürk ifadesinde; eşini öldürdükten sonra cesedini halıya sarıp araçla ormanlık alana götürdüğünü, daha sonra çalıştığı kuruma ait iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü anlatmıştı.

Katil zanlısı Mesut Öztürk, itirafının ardından tutuklanmıştı.

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Eşini öldürüp kepçe ile gömmüştü: 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor
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