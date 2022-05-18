Eşini öldürüp kepçe ile gömmüştü: ’Çocuklarıma kim bakacak’ beraatini istedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta jandarmaya giderek eşi Aslıhan Öztürk'ün kaybolduğu ihbarında bulunan ancak daha sonra kendisinin öldürüp cenazesini sakladığı belirlenen katil zanlısı Mesut Öztürk'ün yargılanmasına Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 4'üncü duruşmayla devam edildi.

Katil zanlısı kocanın duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katıldı.

Savcı mütealasında 'eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edilen Öztürk; mütealayı kabul etmediğini kaydederek, "Neden bu kadar üstüme geliyorlar? Benim 2 çocuğuma kim bakacak? Bana ihtiyaçları var" dedi.

"İNDİRİM UYGULANMASIN"

Müşteki avukatları ise sanığın daha önce iki defa darp etmekten dolayı hakkında işlem yapıldığını belirtti. Sanığın, maktulün ölürken idrar kaçırmasına yönelik tedbir alması, eşyalarını farklı yerlere atması, cep telefonunu benzin istasyonunda bırakıp gömmeye gitmesi ve bunu da kamera olmayan yerleri seçerek yapmasından dolayı tasarlayarak ve canavarca hisle yaptığını anlatan avukatlar, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

ANNE KOÇAK, "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Müşteki anne Cemile Koçak, mahkemede kızları Aslıhan Öztürk'ü öldüren sanık Mesut Öztürk'ün en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

EK SÜRE İSTEDİLER

Sanık avukatı ise mutalanın hukuka haykırı şeklide verildiğini savunarak, delillerin toplanması için mahkeme heyetinden ek süre istedi. Mahkeme heyeti, Sanık Mesut Öztürk'ün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 15 Haziran 2022'ye erteledi.