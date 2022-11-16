Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldürüp ormanlık alana ata cani tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:39 Son Güncelleme: 16.11.2022 15:44

Eşini öldürüp ormanlık alana ata cani tutuklandı

Muğla Fethiye’de ormanlık alanda cesedi bulunan Sevim Ç.’nin eşi Özgür Ç. gözaltına alındı. Özgür Ç.’nin eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Özgür Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Eşini öldürüp ormanlık alana ata cani tutuklandı

Muğla'nın Fethiye'de Özgür Ç.'nin karısı Sevim Ç. hakkında kayıp başvurusunda bulunarak yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Kayıp müracaatının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelenerek teknik takip başlatıldı.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNMUŞTU

Ekipler olayla ilgili çalışmasını sürdürürken, Esenköy Mahallesi'nde ormanlık alanda mevkiinde kayıp kadına ait olduğu düşünülen kısmi deri parçası ve iskelet bulundu. Yapılan DNA testinden sonra bulunan iskelet ve deri parçalarının Sevim Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

KARISINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Çiftin evinde yapılan incelemelerin ardından Özgür Ç. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Özgür Ç. polise verdiği ifadede, Sevim Ç.'nin ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. Özgür Ç. Yaşanan arbede sırasında Sevim Ç.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra korktuğunu ve brandaya sararak evin balkonunun alt kısmına bıraktığını, gece ortalık sakinleştikten sonra da buradan alarak Çırpı Uygulama Noktası civarındaki ormanlık alana götürüp bıraktığını itiraf etti.
Gözaltına alınan şüpheli Özgür Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
EYT SON DURUM Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberleri: Prime takılan olmayacak! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ GÜNCEL LİSTE! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için peş peşe indirimler! Mazot fiyatı sonrası bir indirim de benzin için geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini öldürüp ormanlık alana ata cani tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA