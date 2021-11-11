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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:19 Son Güncelleme: 11.11.2021 16:22

Hatay'da kan donduran olay! Eşini eşarpla boğarak öldüren cani koca...

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da kan donduran olay! Eşini eşarpla boğarak öldüren cani koca...

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Hatay'ın Fatih Mahallesi Yakut sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K., sabah çocukları okula gittikten sonra ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Senem K.'yi (35) eşarpla boğarak öldürdü. Daha sonra 112 acil ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü bildiren H.K polise teslim oldu.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar yaparak teslim olan H.K'nın adresini verdiği eve gitti. Eve giren ekipler Senem K'nın yatak odasında hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan Sağlık Personeli tarafından yapılan kontrolde genç kadının öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü H.K'nın gözaltında olduğu Senem K. ile ilgili de otopsi yapılacağı öğrenildi.

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Hatay'da kan donduran olay! Eşini eşarpla boğarak öldüren cani koca...
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