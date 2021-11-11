Eşini öldürüp polise teslim oldu

Fatih Mahallesi Yakut sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K., sabah çocukları okula gittikten sonra ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Senem K.'yi (35) eşarpla boğarak öldürdü. Daha sonra 112 acil ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü bildiren H.K polise teslim oldu.



Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar yaparak teslim olan H.K'nın adresini verdiği eve gitti. Eve giren ekipler Senem K.'nin yatak odasında hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan Sağlık Personeli tarafından yapılan kontrolde genç kadının öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü H.K.'nin gözaltında olduğu Senem K. ile ilgili de otopsi yapılacağı öğrenildi.