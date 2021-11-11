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Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:34

Eşini öldürüp polise teslim oldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Eşini öldürüp polise teslim oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Fatih Mahallesi Yakut sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K., sabah çocukları okula gittikten sonra ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Senem K.'yi (35) eşarpla boğarak öldürdü. Daha sonra 112 acil ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü bildiren H.K polise teslim oldu.


Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar yaparak teslim olan H.K'nın adresini verdiği eve gitti. Eve giren ekipler Senem K.'nin yatak odasında hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan Sağlık Personeli tarafından yapılan kontrolde genç kadının öldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü H.K.'nin gözaltında olduğu Senem K. ile ilgili de otopsi yapılacağı öğrenildi.

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Eşini öldürüp polise teslim oldu
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