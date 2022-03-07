Eşini öldürüp suçu ölen babasına atmıştı! Cinayetin detayları kan dondurdu

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, kurtarılamadı. Sorguda suçunu itiraf eden Nazmiye Güven'in olay günü eşiyle tartıştıklarını ve alt katta oturan babasının eve çıktığını, tabancayla eşini öldürdüğünü, cesedi torbaya koyarak otomobille Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını söyledi. Arazide yapılan aramada Güven'in cesedi bulunmadı.