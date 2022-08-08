Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış
Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:07

Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış

Balıkesir'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son veren Dursun Özdemir'in (57), olaydan önce not bıraktığı ortaya çıktı. Özdemir'in yazdığı notta eşini kendisini aldatmakla suçladığı öğrenildi. Çiftin geçen yıl nikah kıyarak ikinci evliliklerini yaptıkları belirtilirken, Dursun Özdemir'in Sinop'ta, Susenber Özdemir'in ise Iğdır'da toprağa verileceği bildirildi.

DHA
Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış

Olay, ilçenin Saraylar Mahallesi'nde, geçen cumartesi günü meydana geldi. Dursun Özdemir, mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti. İkili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdükten sonra, aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 YIL BİRLİKTELİKTEN SONRA EVLENDİLER
Saraylar Mahallesi'ndeki mermer ocaklarında kamyon şoförü olarak çalışan Dursun Özdemir, kendisi gibi eşinden boşanan Susenber Özdemir ile 4 yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen sene 24 Eylül'de, nikah yaparak evlendi. Kıskançlık ve geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıkları belirtilen çift, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu kararın ardından Susenber Özdemir başka bir eve taşındı.

MUTFAKTAKİ TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ
Eşinin bir mermer atölyesinde aşçı olarak işe başladığı bilgisini alan Dursun Özdemir, buraya gitti. Mutfakta yemek yapan Susenber Özdemir ile Dursun Özdemir tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Dursun Özdemir, tabancayla eşini öldürdü, sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dursun Özdemir'in cenazesi bugün, yapılan otopsi sonucu Sinop'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Susenber Özdemir'in cenazesi Iğdır'da toprağa verilecek. Bu arada, Dursun Özdemir'in olay öncesi yazdığı belirlenen notta eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı! MEB ile LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile erişime açılacak! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?
YKS tercih sonuçları için sona gelindi! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! TV8 ile 7 Ağustos Pazar MasterChef 6. önlüğün sahibi kim oldu, finale ve yedeklere kimler kaldı?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"
GSB işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları başladı!
SON DAKİKA: Otomobil sitelerine büyük şok! Sahibinden Com'un ardından 4 hakim şirket için de harekete geçildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA