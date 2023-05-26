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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Eşini öldürüp Yunanistan’a kaçan sanığa ağır müebbet

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Eşini öldürüp Yunanistan’a kaçan sanığa ağır müebbet
İstanbul Büyükçekmece'de 29 Temmuz 2020'de boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldüren Sami Aslan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı önceki celsede tutuklu sanık Sami Aslan'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talepli mütalaasını tekrarladı. Mahkeme, Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, indirim uygulamadı. Azmettirmekle yargılanan baba Mehmet Sırrı Aslan ise beraat etti. Aslan, eşini öldürdükten sonra kaçtığı Yunanistan'da Interpol tarafından yakalanıp iade edilmişti.

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Eşini öldürüp Yunanistan’a kaçan sanığa ağır müebbet
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