Eşini önce darp etti sonra bıçakladı

Adana'da 28 yaşındaki Arzu P., evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi (32) sopayla başından darp ettikten sonra bacağından bıçakladı. Yaralı halde polis merkezine giden Hacı P. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Arzu P. ise gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı P. ve eşi Arzu P., evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu P., eline geçirdiği sopayla Hacı P.'nin başına vurup ardından da bıçakla bacağından yaraladı. Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam Hacı P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan Arzu P.'yi sorgusu devam ediyor.