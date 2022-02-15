Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı

UŞAK'TA, 3 çocuğunun annesi Nazife Bulut'u (39) ormanda av tüfeğiyle öldüren Önder Bulut (43), aynı silahla kendi boğazına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Önder Bulut, tedavi altına alındı. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Önder Bulut, bir arkadaşından aldığı otomobille Uşak Kent Ormanı'na götürdüğü eşi Nazife Bulut'la bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araçtan çıkardığı av tüfeğiyle eşini vurup öldüren Önder Bulut daha sonra ağabeyi A.R.B.'yi aradı. Ağabeyine, eşini öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Önder Bulut daha sonra aynı tüfekle kendi boğazına ateş etti. Olay yerine giden ağabey A.R.B., ağabeyi ve yengesini kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Nazife Bulut'un hayatını kaybettiğini, Önder Bulut'un ise ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Önder Bulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.