Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü

İstanbul Ataşehir'de eşiyle tartışan emekli İsmail Özbek, iki çocuğunun annesi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Olay önceki gün öğle saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 56 yaşındaki emekli İsmail Özbek, polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Sağlık ekibi eşliğinde eve giden polis, Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını söylediği ileri sürüldü. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da belirtti. Adliyeye sevk edilen Özbek, tutuklandı.
3 YIL SONRA KARISINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Öte yandan ArtvinArdanuç'ta, 3 yıl önce kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Sinem K.'yi boğarak öldürüp gömen F.K., vicdan azabına dayanamayarak suçunu itiraf etti. Jandarmaya teslim olan F.K. eşini gömdüğü alanı ekiplere gösterdi. Ekipler yaptığı kazıda kadının cesedine ulaştı. F.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.